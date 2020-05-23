İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki genç kendini asarak intihar etmiş halde bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki genç kendini asarak intihar etmiş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre iddiaya göre bir süredir kayıp olan Ali Osman Y. (23) yakınları tarafından her yerde aranıyordu. Dün gece geç saatlerde yakınlarının bilgi vermesi üzere polis ekipleri de Ali Osman Y.‘i bulmak için babaannesinin mezarının bulunduğu alanda arama yapmıştı. Olay ise bu sabah saatlerinde Ürgüp ilçesi Temenni Mahallesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Ali Osman Y.; babaannesine ait olduğu iddia edilen eski evde girmiş olduğu bunalım sonucu intihar ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.