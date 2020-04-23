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Kaymakam 23 Nisan doğumlu Mustafa'nın doğum gününü kutladı

Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 10.

Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 10. yaş gününü kutlayan Mustafa Burak'a sürpriz doğum günü pastası kesti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğum gününü kutlayan 10 yaşındaki Mustafa Burak'a Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu tarafından sürpriz doğum günü pastası kesildi. Kaymakam Kumcu tarafından doğum günü kutlanan 10 yaşındaki Mustafa'nın mutluluğu dikkat çekti.



Kaymakam Kumcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sarılamasak da, dokunamasak da yüzündeki gülümseme yeter. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Mustafa Burak” sözlerini paylaştı.

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