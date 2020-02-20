İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam anaokulu öğrencileri ile çocuklar gibi eğlendi

Nevşehir’in Derinkuyu ilçe kaymakamı Mert Kumcu’nun anaokulu öğrencileri ile çocuklar gibi eğlenmesi büyük beğeni kazandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçe kaymakamı Mert Kumcu'nun anaokulu öğrencileri ile çocuklar gibi eğlenmesi büyük beğeni kazandı.


Türkiye'de son günlerde bazı öğretmenler tarafından öğrencilere şiddet uygulaması gündeme gelirken Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu'nun ise anaokulu öğrencileri ile çocuklar gibi eğlenmesi büyük beğeni kazandı. Derinkuyu 24 Kasım İlkokulu anaokulu öğrencilerini ziyaret eden Kaymakam Mert Kumcu minik öğrencilere yanında getirdiği oyuncakları hediye etti. Kaymakam Kumcu daha sonra ise sınıfta bulunan minik öğrenciler ile çocuklar gibi baloncuk yapması görülmeye değerdi.


Kaymakam Mert Kumcu'nun o anları sosyal medya hesaplarından “Çocuklar gibi şendik” paylaşımı yapması ise büyük beğeni kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.