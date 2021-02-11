İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymaklı'da 29 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde bir işyerinde yapılan aramada 29 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde bir işyerinde yapılan aramada 29 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kaymaklı beldesinde bir işyerinde yapılan aramada 2 bin 100 adet dolu makaron, 22 bin 500 adet sigara filtresi, 1 kilogram 390 gram nargile tütünü ve 29 kilogram paketlenmiş tütün ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından M.Y. ve M.Y. gözaltına alınırken şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.