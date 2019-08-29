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Kervansaray duvarına sıkışan güvercin kurtarıldı

Kurşunlu Camii altındaki tarihi kervansarayın duvarındaki oyuğa gagası sıkışan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


Nevşehir Belediye Başkanlığı binası karşısında bulunan Kurşunlu Cami altındaki tarihi kervansarayın duvarında bir güvercinin sıkıştığını fark eden belediye çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 25 metre yükseklikteki duvardaki oyuğa itfaiye merdiveni yardımıyla ulaşarak gagası sıkışan güvercini kurtardı.


Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri sonrasında herhangi bir yarasının olmadığı anlaşılan güvercin beslenerek yeniden doğaya bırakıldı.

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