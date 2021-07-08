Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından resmi evrakta sahtecilik suçundan hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından resmi evrakta sahtecilik suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Y. ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.