Kilisenin yıkılma tehlikesi nedeniyle Göreme-Ürgüp yolu trafiğe kapatılıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, Göreme-Ürgüp yolu trafiğe kapatılıyor.

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından alınan karar sonrasında Göreme Açık Hava Müzesi yolunda bulunan Tokalı Kilise'de ki kayma ve yıkılması tehlikesi nedeniyle Göreme-Ortahisar, Göreme-Ürgüp yolu trafiğe kapatılıyor. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından alınan karar Göreme Belediyesi'ne tebliğ edildiği ve yolu en kısa zamanda kapatılması talimatı verildiği öğrenildi.