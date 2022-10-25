Kimse ne yaptığını anlamadı

Nevşehir'de bir vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aracıyla bir işyerinin camlarını kırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi 149. sokakta meydana gelen olayda B.U., aracıyla bir iş işyerine çarparak zarar verdi. Yaklaşık bir yıl önce de B.U.; 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım caddesi üzerinde bulunan aynı kişiye ait iş yerine de gece saatlerinde gelerek aracıyla işyerine zarar vermişti. Güvenlik kameralarına yansıya olayda; ilk çarpmada iş yerinin camlarını kıramayan B.U.; daha sonra üç defa daha aracıyla geri geri işyerinin camına çarparak, dükkanın camını kırıp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

İşletme sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.