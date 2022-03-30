"Kiralık Budalası" sahnelendi

Usta sanatçılar Hakan Altıner, Aydan Şener ve Burçin Bildik'in rol aldıkları ‘Kibarlık Budalası' adlı tiyatro oyunu Nevşehir'de sahnelendi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri çerçevesinde Moliere'in ölümsüz eseri ”Kibarlık Budalası” tiyatro severler ile buluştu. Hakan Altıner, Aydan Şener ve Burçin Bildik gibi usta isimlerin rol aldıkları 2 perdelik komedi oyunu Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi. Tiyatro severlerin büyük ilgi gösterdikleri oyunu Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da eşi Nejla Savran ile birlikte izledi. Başkan Savran oyun sonrasında oyuncuları tebrik ederken usta oyuncu Hakan Altıner'e çini bir tabak hediye etti. Salonu dolduran Nevşehirlilere teşekkür ederek belediye olarak kültür sanat etkinliklerinin devam edeceğini müjdeleyen Savran, Ramazan ayı içerisinde düzenlenecek olan programlara da Nevşehirlileri davet etti. Usta oyuncu Hakan Altıner ise, Türkiye'nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da sanatseverler ile buluşmalarına imkân sağlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'a teşekkür etti.

Salonu dolduran yüzlerce kişi önünde oyunu oynamaktan büyük keyif aldıklarını ifade eden Altıner, en kısa zamanda yeniden Nevşehirlilerle buluşmak istediklerini sözlerine ekledi.