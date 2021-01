Kış ortasında açan erik ağacı şaşırttı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı İltaş köyünde erik ağacının çiçek açması görenleri şaşırttı.

Ürgüp'te kışın yaşandığı bu günlerde erik ağacı çiçek açtı. Ürgüp'e bağlı İltaş Köyünde, erik ağacının Ocak ayında çiçek açması görenleri şaşırttı.

Erik ağacının Ocak'da çiçek açmasının kendisini şaşırttığını dile getiren, köyde yaşayan Hüseyin Korkmaz, "Normalde erik ağacı her yıl Nisan ayının sonuna doğru çiçek açar. Ama buruda erik ağacı, Ocak ayı başında yalancı bahara aldanıp yeniden çiçek açtı üzerine de kar yağdı meyve ağacında hem açan çiçeği hem de karı görmek her zaman rastlanan bir olay değil. Cinsi can eriği olan bu ağacın çiçek açmasına çok şaşırdım. Geçtiğimiz senelerde de komşumuz Mustafa Bektaş'ın ve bizim bahçenin ağaçlarının Ekim ve Kasım ayında çiçek açtığına şahit olduk" diye konuştu.

Ağacın çiçek açmasına şaşıran vatandaşlar, "Erik ağacının bu mevsimde açmasının bulunduğumuz kışın soğuk hava koşullarının olmaması ve hava sıcaklığının mevsim koşullarının üzerinde seyretmesi meyve ağacımızı yeniden meyve vermeye yöneltmiştir. Köyümüzde her türlü meyve ağacı var en çokta ceviz ağacı var. Meyve ağaçlarınında kışın uykuya yatması gerekir. Ağaçlarımızın bu mevsimde çiçeklenmesi bölgemizdeki hava koşullarının anormal bir şekilde seyir ettiğinin bir göstergesidir" dedi.

Ağacı gören köy sakinleri çiçek açan erik ağacı ile fotoğraf çekinerek sosyal medyada paylaştı.