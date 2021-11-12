Nevşehir’de Kasten Yaralama, Tehdit, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan bir kişi tutuklandı.
Nevşehir'de Kasten Yaralama, Tehdit, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Nevşehir Avanos İlçesinde silahla tehdit olayına müdahale eden emniyet ekipleri; olayda kullanılan iki adet havalı tabanca ele geçirdi. Kasten Yaralama, Tehdit, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan gözaltına alınan 3 şahıs adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan ikisi Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılırken A.D.G isimli şahıs ise tutuklandı.