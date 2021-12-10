Kitap fuarında müzik dinletisi

Nevşehir Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nda gerçekleştirilen canlı müzik performansı kitapseverlerden tam not aldı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitap Fuarı devam ediyor. Türkiye'nin seçkin yayınevlerinin açtığı stantlarla birlikte ünlü yazar ve şairleri Nevşehirliler ile buluşturan fuar alanında Kapadokya Yazarlar Derneği (KYD) standını ziyaret eden Nevşehir Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Nurdan Andaç ve İlay Akpınar kitapseverler için canlı müzik performansı sergiledi. Keman ve gitar eşliğinde çalınan müziği işiten kitapseverler KYD standının etrafını doldurdu. Müzik performansı sesin daha iyi işitilmesi için mikrofon aracılığıyla fuar alanındaki hoparlörden canlı olarak yayınlandı. Nurdan Andaç ve İlay Akpınar tarafından sergilenen muhteşem performans kitapseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Nevşehir Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Kemal Yılmaz, şehrin yazarlarını onure etmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek “Şehrimizde edebiyat ve sanat etkinliklerini gördükçe mutlu oluyoruz. Öğretmenlerimiz Elmas Bayraktar, Sevgi Ergün ve Tuğba Çolak hanımefendilerle Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nda gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte kitap kokusuyla müziğin tınısını buluşturmuş olduk.” dedi.