İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyü yakınlarından bulunan Damsa barajında bir kişi tartıştığı kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyü yakınlarından bulunan Damsa barajında bir kişi tartıştığı kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti.


Edinilen bilgilere göre, R.A. kendisinden ayrılmak isteyen Kapadokya Üniversitesi öğrencisi Ş.B. ile gece saatlerinde Mustafapaşa köyü yakınlarından Damsa barajında buluştu. Kız arkadaşı Ş.B. ile burada tartışan R.A., aracının içinde bulunan tüfekle kız arkadaşını vurarak öldürmesinin ardından intihar etti.


Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, R.A. ve Ş.B.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.