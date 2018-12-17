Kızılay merkez yöneticileri Belediye Başkanı Seçen'i ziyaret etti

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç başkanlığındaki Türk Kızılayı yönetiminden bir heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Tan ve Türk Kızılayı Genel Başkan Danışmanı Murat Ellialtı'dan oluşan heyet, Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamında ziyaret etti.

Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Belediye Başkanı Seçen, tüm dünyada din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin doğal afete uğramış veya zulüm altında bulunan insanlara yardım ulaştıran Türk Kızılayının yaptığı hizmetlerin her türlü övgünün üstünde olduğunu belirtti. Seçen, Türk milletinin yardımseverliğini de etkin bir şekilde ortaya koyan Türk Kızılayı yöneticilerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç ‘da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için geldikleri Nevşehir'de, Türk Kızılayı Nevşehir Şubesinin başarılı çalışmalar içerisinde olduklarını gözlemlediklerini belirterek, etkin hizmet anlayışı içerisinde Nevşehir'in üst düzey yöneticilerine yönelik olarak bu tür ziyaretlerle de işbirliğinin her zeminde daha da güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Başkan Seçen, daha sonra ziyaretin anısına Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç'a anfora takdim etti.