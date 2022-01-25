Kızılırmak buz tuttu

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava Kızılırmak Nehri'nin bazı bölgelerinin buz tutmasına neden oldu.

Gece bazı bölgelerde eksi 20 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığı nedeniyle Kızılırmak Nehri buz tuttu. Nevşehir'in Sulusaray Kasabası yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri eksi 25 dereceye ulaşan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Bölgede besicilik yapan Osman Taşçı, "Bu gece eksi 25 dereceyi gördük. Hava çok soğuk. Burada besicilik yapıyorum. Soğuk hava nedeniyle Kızılırmak bile dondu" dedi.