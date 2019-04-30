Kızılırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yıl sonu sergisi açtı

Avanos Kızılırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken program Okul Müdürü İsmail Çete'nin yaptığı konuşma ile devam etti. Açılış konuşmasını yapan okul müdürü İsmail Çete, “2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin okulumuzun atölyelerinde ve işletmelerinde yapmış oldukları ürünleri sizlere sergilemekten dolayı son derece mutluyuz. Okulumuz mesleki teknik eğitim müdürlüğüne bağlı 1977 yılında eğitime başlayan şu an itibariyle Anadolu meslek programı uygulayan bir okuldur. Okulumuzda makina teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, seramik ve cam teknolojisi alanlarında eğitim vermekteyiz. Meslek lisesi memleket meselesi felsefesiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ülkemizin geleceği mesleki eğitimin bilinciyle atölyelerimizi bakanlığımızın imkanlarıyla teknolojiye uygun bir şekilde güncellemekteyiz. Eğitimci kadromuz kendisini en iyi şekilde yetiştirmiş öğretmenlerden oluşmaktadır'' dedi.

Okul Müdürü İsmail Çete'nin konuşmasının ardından ise öğrenciler tarafından hazırlanan sergi açılışı Avanos Belediye Başkanı Alper İbaş, Okul Müdürü İsmail Çete ve öğretmenler tarafından açıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan projeler hakkında bilgiler alan Avanos Belediye Başkanı Alper İbaş merak ettikleri konuları ise öğrencilere sordu.

Sergi açılışı davetlilere çeşitli ikramların yapılmasının ardından sona erdi.