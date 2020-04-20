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Kızılırmak nehrinde aç kalan kazları polis besledi

Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların dışarı çıkmaması sonrasında Nevşehir’in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde bulunan kazları polis ekipleri besledi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların dışarı çıkmaması sonrasında Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde bulunan kazları polis ekipleri besledi.


Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde bulunan kazları polis ekipleri besledi. Korona virüs ile mücadele kapsamında ilçede vatandaşların evde kalmalarının ardından ise ırmakta bulunan kazları Avanos Belediyesi ekipleri beslemeye başlarken hafta sonu boş kalan ilçede ırmakta bulunan kazları bu kez polisler besledi. Polislerin ırmakta bulunan kazlara ekmek atarak beslemesi ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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