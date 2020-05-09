Kızılırmak üzerinde sazan balığı tesisi kuruldu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Kızılırmak nehrinde sazan balığı tesisi kuruldu.

Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehri Pamuktarla mevkiinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izin verilmesinin ardından 10 ton kapasiteli pullu sazan balığı yetiştiriciliği tesisi kuruldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz yaptığı açıklamada "Çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi. Yılmaz; “Ülkemizin içerisinde bulunduğu Kovid-19 virüsü ile mücadele içerisindeyken böyle güzel haberler bizleri çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz yetiştiricilik çok önemli. Cumhurbaşkanımızın ve Tarım ve Orman Bakanımızın çiftçilerimize destek olunması için verdiği talimatları ile çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bugün burada su ürünleri yetiştiricisi Hasan Şahin kardeşimizin gayretlerini takdir ediyoruz. Bundan sonra daha güzel haberlerini ve çalışmalarını bekliyoruz. Kendisine su ürünleri yetiştiricilik belgesini onurla ve gururla veriyoruz. Bu almış olduğu belgenin sonuna kadar hakkını vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kızılırmak nehri üzerinde sazan balığı tesisi kuran Hasan Şahin ise açıklamasında, “2019 yılının 9. ayında bu tesisi kurduk. 15 bin adet yavru balıklarımızı buraya bıraktık. Balıklarımız doğal olarak beslenmelerinin yanında takviye yem ve mısır silajı vererek ağırlıklarını 350-550 gram ulaştırdık. 1 yıl içerisinde adedinin 1 kilograma çıkmasını bekliyoruz. Pazarlama noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Iraktan gelen bir heyetle görüşmeler yaptık. Irak'lı heyet buraya gelip tesisimiz gezip incelemelerde bulundular. Kendileri, balıklarımızı Irak'a ihraç etmeyi düşündüklerini söylediler. Biz bu tesisi kurarken memleketimize ve ülkemize faydalı olmayı amaçladık. Çalışmalarımızı ve gayretlerimize devam edeceğiz. Bizlere bu tesisi kurarken desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Okan Yılmaz ve personellerine teşekkür ederim” diye konuştu.