İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılırmak'ta bulunan kazlardan çalan şüpheli yakalandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde Kızılırmak nehrinde bulunan kazlardan 3 tanesini çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak nehrinde bulunan kazlardan 3 tanesini çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.


Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde bulunan kazlardan 3 tanesini çalarak çuvala koyarak uzaklaşan 28 yaşındaki E.S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Polis ekiplerinin çuval içerisinde ne olduğu sorulmasına üzerine ırmakta bulunan kazlardan 3 tanesini yakaladığını ve çuvala koyduğunu belirten E.S.'nin üzerinde bulunan çuval kontrol edildiğinde üç adet canlı kaz ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.S.'ye Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.