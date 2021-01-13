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Kızılırmak'ta elektrikle balık avlayan şahıslar yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timleri Gülşehir’in Terlemez köyünde elektrik kullanarak balık avlayan şüpheliler suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timleri Gülşehir'in Terlemez köyünde elektrik kullanarak balık avlayan şüpheliler suçüstü yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timleri Gülşehir ilçesine bağlı Terlemez köyünde Kızılırmak nehrinden elektrik kullanmak suretiyle yasak yöntemlerle balık avladığı tespit edilen R.E. ve M.C.'yi suçüstü yakaladı. Şüpheliler ile birlikte çeşitli cins ve ağırlıklarda 270 adet balık, 1 adet şişme bot, 2 adet tulum, 1 adet fileli sepet, 2 adet elektrik verme aracı ve 2 adet elektrik yükseltmek için kullanılan regülatör ele geçirildi.


Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan R.E. ve M.C.'ye Gülşehir İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından idari para cezası yazıldığı öğrenildi.

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