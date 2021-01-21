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Kızılırmak'ta kaçak balık avlayan 2 kişi yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde yasak yöntemlerle balık avlayan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde yasak yöntemlerle balık avlayan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Gülşehir ilçesi Yeşilöz köyünde Kızılırmak nehrinde şişme bot ve ağ kullanmak suretiyle yasak yöntemlerle balık avladıkları belirlenen Ç.Z. ve R.K. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timleri tarafından yakalandı.


Jandarma ekipleri tarafından şişme bot, 65 metre uzunluğunda ağ ve 32 adet balığa el konulurken Ç.Z. ve R.K.'ya Gülşehir İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından idari para cezası kesildiği öğrenildi.

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