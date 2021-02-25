KOP Başkanı Şahin, Belediye Başkanı Savran'ı ziyaret etti

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

KOP Başkanı Mahmut Samı Şahin, beraberinde Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Savran'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar dileyen KOP Başkanı Şahin, KOP bölgesinde hayata geçirilen projeler ve idare tarafından yapılan desteklemeler hakkında bilgiler verdi.

Şahin, bölge kalkınması için yerel yönetimlerle her zaman işbirliği içerisinde olduklarını belirterek KOP ile Nevşehir Belediyesi arasındaki bu işbirliğinin artarak devam etmesi dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şahin'e teşekkür eden Belediye Başkanı Savran'da, KOP İdaresi'nin bölge için önemini vurguladı.

Her iki başkan daha sonra Nevşehir Belediyesi'nin hayata geçirmeyi planladığı çeşitli projelere ilişkin istişarelerde bulundu.