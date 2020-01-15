KOP İdaresi, Ürgüp'e ziyaret gerçekleştirdi

KOP İdaresi Başkanlığı, Ürgüp Belediyesinin girişimleri KOP ve KOPSOGEP proje ortaklığı ile Ürgüp ilçesinde kurulan Ürgüp KOP Kadın ve Gençlik Gelişim Merkezi'nin hayata geçen doğal sabun üretim atölyesini ziyaret etti.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Ürgüp'e yapmış olduğu ziyarette ilk olarak Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile istişare yemeğinde bir araya geldiler. Başkan Aktürk Kop İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Başkan yardımcısı Halil İbrahim Tongur ve KOP idaresi yetkilileri ile Ürgüp ilçesi için ileriki zaman içinde planlanan vizyon projeler ile ilgili karşılıklı fikir alış verişinde bulundular.

“KOP Başkanı Bostancı Sabun üretimine katıldı”

Ürgüp'te KOP Kadın ve Gençlik Gelişim Merkezini de ziyaret eden KOP heyeti, Ürgüplü kadınlar tarafından üretilen Doğal Sabun Atölyesini ziyaret ettiler. KOP idaresi Başkanı İhsan Bostancı burada doğal sabun üretim aşamalarını inceleyerek ve kadınlarla birlikte üretim ve kesim aşamalarına bizzat katıldı. Gelişim Merkezi kadınları ürettikleri sabunlardan KOP heyetine hediye ettiler.

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Başkan yardımcısı Halil İbrahim Tongur ve yetkililer Ürgüp KOP Kadın ve Gençlik Gelişim Merkezi kadınlarını tebrik ederek başarılar diledi. Gösterdikleri misafirperverlik ve ilgi nedeniyle başta Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'e ve proje ekibine de teşekkür ettiler.