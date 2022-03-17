Köpek saldırısından kurtulan Yusuf o anları anlattı

Nevşehir'de okula giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Yusuf Bayraktar, o anları anlattı.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Kaymaklı'da yaşanan olayda, 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi, servis aracından indikten sonra evine doğru giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuğun bağırma seslerini duyan servis şoförü aracından inerek çocuğun yardımına koştu. Ayrıca sokaktan geçen vatandaşlar da olaya müdahale etti. Sokak köpeğinin çocuğa zarar vermesi vatandaşların müdahalesiyle engellendi. Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç köpek saldırısından çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan Yusuf Bayraktarı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Okula gitmeye korkuyoruz”

Okuldan eve gelirken sokakta köpek saldırısına uğrayan Yusuf Bayraktar, "Ben okula gidiyordum. Köpek birden önüme çıktı. Köpek beni kovalayınca ben de kaçtım. Ağabeyler beni kurtardı. Köpeklerin toplanmasını istiyorum. Sokak köpekleri daha öncede arkadaşlarımla beni kovalamıştı. Okula gidemiyoruz. Okula giderken korkuyoruz” şeklinde konuştu.

“Köpeklerin toplanmasını istiyoruz”

Köpeklerin saldırısından çevredeki vatandaşlar sayesinde kurtulan Yusuf Bayraktar'ın Babası Mehmet Bayraktar da yaptığı açıklamada, “Sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz. Okul etraflarındaki köpekler çocuklara saldırıyor. Geçtiğimiz aylarda büyük oğluma saldırmıştı. Yüzünde yara izi kaldı. Bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Bir bakımevi veya tel örgüye alınmasını istiyoruz. Çarşıda, okul kenarlarında sıkıntı yaşıyoruz. Çocuklarımız okula gelip gidemiyor” dedi.

Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ise, “Talihsiz bir olay yaşandı. Okula giden bir öğrencimiz sokak köpeği tarafından kovalandı. Oradaki vatandaşlar ve aileler tarafından o köpek uzaklaştırıldı. Kaymaklı Belediyesi olarak daha önce yapılmış transfer merkezimiz vardı. Biz bu sokak hayvanlarını toplayıp ağır kış şartlarında transfer merkezinde bakımlarını yaparak ilde bulunan hayvan kasabasına gönderiyorduk. İlgili kanun maddesi, barınağa giden hayvanlar 15 gün sonra gerekli tedavileri ve kısırlaştırmaları yapıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına tekrar bırakılmasını emrediyor. Hem insanlarınız hem hayvanlarımız burada tehlike altında. Bu hayvanlar birisine zarar verdiği zaman vatandaşlar tarafından büyük tepkiler oluşabiliyor. İnşallah böyle bir şey yaşanmaz, ama bu durum vatandaşlar tarafından hayvanların katline kadar gelebiliyor. Çocuklarımızın ve insanların sağlığının korunabilmesi için 5199 sayılı hayvan yasasının üzerinde tekrar düşünülerek çalışılma yapılması gerekmektedir. Paydaşlarla birlikte istişare içinde neler yapılabilir, nasıl bir düzenleme yapılabilir, hem insanlarımızı koruma hem de hayvanlarımızı korumak açısından yeni bir kanun düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Altını çizerek söylüyorum, ne hayvanlarımızla ne de hayvansever derneklerimizle bir sorunumuz yok. Biz burada hayvanlarımızı ve çocuklarımızı korumak istiyoruz. Bu tür haberlerin bir daha yapılmaması için yasanın tekrar düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.