İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpeklerin saldırısından kaçan çocuk kolunu kırdı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçan 14 yaşındaki çocuk düşerek kolunu kırdı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçan 14 yaşındaki çocuk düşerek kolunu kırdı.


İddialara göre, olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde bulunan Ürgüp Kent parkta meydana geldi. 14 yaşındaki Enes Atasever arkadaşları ile parkta oynadığı esnada köpeklerin saldırısına maruz kaldı. Köpeklerden korkarak koşmaya başlayan 14 yaşındaki Enes Atasever bir anda dengesini kaybederek duvardan düştü.


Yüksekten düşerek yaralanan Enes Atasever'in tedavi için götürüldüğü hastanede kolunda kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.