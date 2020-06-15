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Korona virüs test sonucunu beklemeden yola çıkan kamyon şoförü yakalandı

Aksaray’da korona virüs test sonucunu beklemeden yola çıkan kamyon şoförü, Nevşehir’de polis ekiplerince yakalanarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Aksaray'da korona virüs test sonucunu beklemeden yola çıkan kamyon şoförü, Nevşehir'de polis ekiplerince yakalanarak sağlık görevlilerine teslim edildi.


Aksaray'da korona virüs testi yapılmasının ardından test sonucunu beklemeden Nevşehir'e gelen 50 ABB 314 plakalı kamyon şoförü ve oğlu, polis ekiplerince Esentepe Mahallesi'nde yakalandı. Polis ekiplerinin sağlık görevlilerine teslim ettiği kamyon şoförü ve oğlu, Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken, Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kamyonun yıkanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılacağı öğrenildi.

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