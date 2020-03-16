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Korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı

Korona virüs başta olmak üzere salgın hastalıkların yayılmasının önüne geçmek adına Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Belediye ekipleri, kent genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlarda ve kamu binalarında 7/24 hijyen çalışması yürütüyor.


Korona virüsü tehdidine karşı, yoğun dezenfekte çalışması başlatan Nevşehir Belediyesi, düzenli aralıklarla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bu amaçla oluşturulan ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları ortak alanlar dışında, özel halk otobüsleri ve durakları, okullar, taksi durakları ve ticari taksiler, öğrenci servisleri ve kamu binalarında titiz bir çalışma gerçekleştirdi.


Mevsimsel hastalıkların yanı sıra korona virüsü salgınına karşı, el ULV'leri ile bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelleyen dezenfeksiyon işlemi yapan ekipler, bugün de öğrenci yurtları, bankalar ve Aile Sağlık Merkezleri ile birlikte şehrin birçok farklı noktasında bu çalışmalarını sürdürüyor.

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