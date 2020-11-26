Korona virüse karşı Nevşehir kabak çekirdeği dağıttılar

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay'ı makamında ziyaret ederek, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere hazırladıkları Nevşehir kabak çekirdeklerini teslim etti.

Salaş: “Bir avuç Nevşehir kabak çekirdeği her derde deva”

Korona virüsle mücadelede Nevşehir'de bu zorlu süreci başarılı bir şekilde omuzladığı için İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay'a teşekkür eden Başkan Salaş, “Bağışıklık sistemimizin güçlenmesinin çok önemli olduğu bu zamanlarda ancak Nevşehir Kabak çekirdeği dağıtarak sağlık personelimizin yanında olabiliriz diye düşündük. Bu sebeple Ticaret Borsamız tarafından coğrafi işareti alınan Nevşehir kabak çekirdeğinin hastanede görevli sağlık çalışanlarına dağıtılması için size takdim ediyoruz. Afiyetle sağlıklı günlerde tüketin” dedi.

Hastanede görevli tüm sağlık çalışanlarına da çalışmalarında kolaylıklar dileyen Salaş, "Nevşehir Devlet Hastanesinde çalışan, özellikle korona virüsle karşı karşıya kalan personellere destek amacıyla kabak çekirdeği dağıtımı yaptık” diye konuştu.

Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay'da Nevşehir kabak çekirdeğinin riskli birimlerde çalışan sağlık personeline dağıtılacağını belirterek, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'a teşekkür etti.

Nevşehir Ticaret Borsası tarafından ayrıca KYK yurtlarında görevli personellere ve burada karantina kalan vatandaşlara da kabak çekirdeği dağıtıldı.