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Korona virüse karşı sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar

Tüm Türkiye’de korona virüse karşı sosyal mesafenin önemi anlatılırken Nevşehir’de bazı vatandaşların bu kuralı ihlal etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Tüm Türkiye'de korona virüse karşı sosyal mesafenin önemi anlatılırken Nevşehir'de bazı vatandaşların bu kuralı ihlal etmeleri dikkatlerden kaçmadı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayması dikkatlerden kaçmadı. Nevşehir'de caddelerin trafiğe kapatılmasının ardından bu anı fırsat bilen bazı vatandaşlar rahatlıkla gezmeye başlarken bazı vatandaşların ise grup halinde ve sosyal mesafeyi hiçe sayarak yürümelerinin yanı sıra yüzlerinde taktıkları maskeleri de kullanmaması objektiflere yansıdı.

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