İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda toplantı yapıldı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda toplantı yapıldı.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın iştirak ettiği toplantıda; Kapadokya bölgesinin genel durumu değerlendirilerek, bilgi alışverişinde bulunuldu.


Toplantıda Vali Aktaş, kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.


Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Başkanı İsmail Kurul, Başkan Yardımcısı Dr. Kadir Hakan Yazar, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdür Vekili Elif Yılmaz ve Kurul Üyeleri; Doç. Dr. Osman Doğanay, Doç. Dr. Çiğdem Belgin Dikmen, Doç. Dr. Bülent İşler, İsmail Toker ve Bünyamin Ali Bülbül katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.