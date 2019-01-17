Köyde mahsur kalan hastaların imdadına UMKE ekipleri yetişti

Nevşehir'de son iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hastaların imdadına Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE) yetişti.

Nevşehir'de, kar nedeniyle yolu kapalı olan köydeki hastaların yardımına Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti.

Hacıbektaş ilçesi İğdelikışla, Hacıbektaş Aşağıbarak, Gülşehir Kızılkaya köyünde yaşayan hastalardan ateşli bir çocuk, mide kanaması geçiren bir hasta ve sağ bacağında uyuşma olan bir hasta, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması üzerine UMKE ekipleri, köye ulaşmak için harekete geçti.

112 UMKE Ambulansı 4x4 Pajero aracıyla yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki köye ulaşan ekipler, hastaları alarak İl merkezlerindeki sağlık tesislerine ulaştırdı.