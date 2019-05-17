Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı

Merkez ve ilçelere bağlı köylerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda; “Nevşehir Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliğinin, 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası, 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi ve ibrası ile diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Üyelerin taleplerinin dinlenmesi, bilgi alış verişi ve dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ile İl Genel Meclis Üyeleri ve merkez köy muhtarları katıldı.