Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı

Merkez ve ilçelere bağlı köylerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda; “2020 Mali Yılı Yatırım ve Çalışma Programının görüşülüp, kararlaştırılması, 2020 Mali Yılı Bütçesi ve Takip Eden 2 yıl Bütçe Tahmininin görüşülüp kararlaştırılması ile diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ile İl Genel Meclis Üyeleri ve merkez köy muhtarları katıldı.