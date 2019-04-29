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Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Nevşehir Merkez ilçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği 2019 Yılı Nisan Ayı Birlik Encümeni toplantısı, Valilik toplantı salonunda yapıldı.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ile İl Genel Meclis Üyeleri ve merkez köy muhtarları katıldı.


Merkez ve ilçelere bağlı köylerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda; “Nevşehir Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliğinin, 2018 yılı Kesin Hesabının; Birlik Encümeninde görüşülüp tetkik edilerek, 2019 yılı Mayıs Ayı Olağan Birlik Meclisi Toplantısına gönderilmesi ile diğer gündem maddeleri görüşüldü.


Toplantı, üyelerin taleplerinin dinlenmesi ve bilgi alış verişi ile sona erdi.

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