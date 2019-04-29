Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ile İl Genel Meclis Üyeleri ve merkez köy muhtarları katıldı.

Merkez ve ilçelere bağlı köylerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda; “Nevşehir Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliğinin, 2018 yılı Kesin Hesabının; Birlik Encümeninde görüşülüp tetkik edilerek, 2019 yılı Mayıs Ayı Olağan Birlik Meclisi Toplantısına gönderilmesi ile diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantı, üyelerin taleplerinin dinlenmesi ve bilgi alış verişi ile sona erdi.