Köylü kadınların Vali sevgisi

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve köylülerin taleplerini dinledi. Köylü kadınlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel burada kadınlarla bir süre görüştü. Kadınların köyleri için istek ve taleplerini dinleyen Vali Becel'in konuşması kadınların sık sık alkış tutmasıyla kesildiği dikkatlerden kaçmadı.

Kendisine yakın ilgi gösteren köylü kadınlara teşekkür eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel kısa süre sonra yeniden Topaklı köyüne geleceğini belirtti.