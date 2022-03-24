Kozaklı MYO öğrencilerine 'Halk Eğitim Kursları' verildi

Kozaklı Meslek Yüksek Okulu'nda verilen kurslara yüksekokulda okuyan yaklaşık yüz öğrenci ile yüksekokul personeli ve güvenlik görevlileri katıldı.

Kozaklı Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aynı zamanda Kozaklı Halk Eğitim Merkezi'nde eğitmen olan sağlık görevlisi Alper Özkaraca'nın verdiği "İlk Yardım" ve "Salgın Döneminde Hijyen" eğitimlerinin ardından katılımcılar yazılı sınava tabi tutuldu. Kozaklı MYO Müdür yardımcısı Öğr. Gör. Süleyman Topaloğlu'nun da hazır bulunduğu sınavın ardından sınavlarda başarılı olan öğrenciler, e-devlet sistemi üzerinden tanımlanan sertifikalarını almaya hak kazandı. Kursların tamamlanmasının ardından Kozaklı MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Süleyman Topaloğlu, verdiği eğitimlerden dolayı sağlıkçı Alper Özkaraca'ya teşekkür belgesi takdim etti.

Kozaklı MYO'da tamamlanan kursların yanı sıra Kozaklı Halk Eğitim Merkezi'nde öğrencilere yönelik "El Sanatları Kursu" devam ediyor. Nisan ayı itibariyle ise "Bilgisayar Okur Yazarlık Kursu" başlatılacak.