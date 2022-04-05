Kozaklı MYO'dan Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teknik gezi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kozaklı Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı tarafından, “Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Alan İncelemesi” dersi çerçevesinde, Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teknik gezi düzenlendi.

NEVÜ Kozaklı MYO Sosyal Hizmetler Programı Bölüm Başkanı ve ders sorumlusu Öğr. Gör. Osman Yanık ile Sosyal Hizmetler Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Süleyman Topaloğlu koordinesinde gerçekleştirilen teknik gezide Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürü Fatih Özel, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Edip Kahiloğulları ve Çocuk Evleri ve Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) Müdürü Ramazan Gülhan, il müdürlüğü ve sorumlu oldukları birimler hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

Teknik gezide ŞÖNİM Müdürü Kahiloğulları, Nevşehir ilinde mevcut bulunan Kadın Konukevi ve işleyişi, il bazında 5 yıllık şiddeti önleme stratejileri, kadına yönelik şiddet ile ilgili farkındalık çalışmaları ve ŞÖNİM'de görev yapan sosyal hizmet uzmanlarının görevleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra SHM Müdürü Özel, sosyal hizmet merkezi bünyesinde bulunan çeşitli birimlere yönelik açıklamalarda bulunarak bu birimlerde verilen sosyal ve ekonomik destek (SED), evde bakım hizmeti, doğum yardımı, engelli kimlik kartı hizmetlerinin danışanların güçlenmesi açısından önemine vaka örneklemeleriyle dikkat çekti. Son olarak ise (ÇEKOM) Müdürü Gülhan, Türkiye'deki çocuk koruma sisteminden genel hatlarıyla bahsederek Nevşehir il bazında ÇEKOM bünyesinde faaliyet yürüten Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi (İlk Adım), Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezi gibi çocuk yatılı bakım merkezleri hakkında paylaşımlarda bulundu.

Bilgilendirme sonrasında İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan sosyal hizmet merkezi, çocuk hizmetleri, aile ve toplum hizmetleri, engelli hizmetleri, yaşlı hizmetleri ve kadın hizmetleri birimleri öğrenciler tarafından ziyaret edildi. Söz konusu birimlerde görev alan meslek elemanlarıyla tanışılarak çalışmalar hakkında detaylı bilgi edinildi.

Öğrencilerin mesleki gelişimleri için teknik gezilerin önemini vurgulayan Kozaklı MYO Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Osman Yanık, teknik geziye verdikleri destekten ve misafirperverliklerinden dolayı Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener ve İl Müdür Yardımcısı Ecevit Özcan ile birimleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan müdürlere teşekkürlerini sundu.

İl Müdürlüğüne yapılan teknik ziyaretin ardından öğrencilerin sosyal işlevselliklerini artırmaya yönelik olarak Nevşehir il merkezinde bulunan tarihi Nevşehir Kalesi ile Kayaşehir'e gezi düzenlendi.