KPSS genel tekrar kampı başladı

Ücretsiz olarak düzenlenen kampa 300'ü aşkın genç katılıyor.

Lise-önlisans ve lisans öğrencilerine yönelik Pagem Akademi işbirliğiyle düzenlenen Nevşehir Belediyesi KPSS Genel Tekrar Kampı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. KPSS'ye girecek adayların sınav öncesi bilgilerini tazelemelerini sağlayacak olan kampa il genelindeki KPSS'ye girecek olan tüm adaylar ücretsiz olarak katılabiliyor. 3 Temmuz 2022 Pazar günü sona erecek olan kamp her gün 09.30-18.00 saatleri arasında yapılıyor.

Coğrafya, Anayasa ve Vatandaşlık Bilgisi, Öğretim Yöntem ve Teknikleri Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik, Genel Tarih ve İnkılap Tarihi başlıklarında gerçekleştirilen kampa katılmak isteyenler http://nevsehirbelediyesigenclikspor.com/ adresinden online kayıtlarını yaptırabilecek.