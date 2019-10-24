Küba Büyükelçisi Nunez, Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'i konuk ederek başkanlık makamında bir süre görüştü. Ziyarette Başkan Arı'yı belediye başkanı seçilmesinden dolayı tebrik eden konuk büyükelçi kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

Nevşehir sınırları içerisindeki Kapadokya bölgesinin dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ve bölgeyi çok beğendiğini ifade eden Büyükelçi Nunez, peribacaları, kiliseleri, tarihi ve doğal güzellikleriyle bölgenin Türkiye'nin önemli bir marka değeri olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Nunez'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı ise, konuğuna Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler verdi.