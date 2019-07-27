Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Başkan Arı'yı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Arı, turizme açılması için yoğun çaba sarf ettiği Nevşehir Kalesi Yeraltı Şehri ile ilgili Genel Müdür Yazgı ile istişarelerde bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret eden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Başkan Arı ile bir süre görüştü. Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Genel Müdür Yazgı'ya, Nevşehir Kalesi etrafında bulunan ve turizme açılması için çalışmaların sürdüğü yeraltı şehri hakkında bilgiler veren Arı, alanın turizme açılmasının hem Kapadokya bölgesine hem de Türk turizmine ciddi katkılar sağlayacağını vurguladı. Kısa sürede büyük ilgi gören bu alanın turizme açılması için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydeden Arı, “6. Yüzyıl'da Erken Bizans döneminden günümüze kadar sürekli bir yerleşimin gerçekleştiği alan içerisinde bu güne kadar yapılan çalışmalarla at ahırları, kilise, kamusal alanlar, özel yaşam alanları, iş atölyeleri, su tünelleri, bezirhaneler, manastır ve mezar odaları ortaya çıkartıldı. Bu değerlerin ülkemize gelen yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistlerin ziyaretine açılması için önemli adımlar attık. Bu yolda kıymetli dostumuz Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'nın da ciddi katkıları olacağına inanıyorum” dedi. Arı ayrıca ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek Genel Müdür Yazgı'ya Avanos el sanatları ürünü çini bir kaftan hediye etti.

Yazgı ise, Arı'yı yeni görevinden dolayı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Türk turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Kapadokya'da ortaya çıkan böyle bir alanın turizme kazandırılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.