Kültür Ve Sanat Günleri'nin konuğu Hayati İnanç

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kültür ve Sanat Günleri' etkinlikleri çerçevesinde Hukukçu-Yazar Hayati İnanç, 14 Ekim Cuma akşamı Nevşehirlilerle buluşacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri, Türkiye'nin ünlü yazar, şair ve sanatçılarını Nevşehirliler ile buluşturmayı sürdürüyor. Etkinlikler çerçevesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla özel bir söyleşi programı gerçekleştirilecek. 14 Ekim Cuma akşamı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda düzenlenecek olan söyleşi programının konuğu insan hayatına dokunan sözleriyle tanıdığımız, divan edebiyatının yaşayan abidelerinden Hayati İnanç olacak.

'Hayata Şiirden Bakmak' adlı söyleşisiyle Nevşehirlilerle buluşacak olan İnanç, divan edebiyatı şiirlerinden örnek sunarak, günümüze ışık tutacak bilgilendirme ve önerilerde bulunacak.