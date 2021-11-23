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Kumar oynatan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir’de kumar oynanması için yer temin etmek suçundan ülkeye giriş yasağı bulunan yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Nevşehir'de kumar oynanması için yer temin etmek suçundan ülkeye giriş yasağı bulunan yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ülkeye giriş yasağı bulunan yabancı uyruklu T.A.N., 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama' ve 'Ülkeye Giriş Yasağı Tahditti' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir İl Göç İdaresine teslim edilen şahıs, daha sonra sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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