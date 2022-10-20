KÜN ile Nevşehir Ticaret Borsası arasında 'Eğitimde İş Birliği' protokolü imzalandı

Kapadokya Üniversitesi ile Nevşehir Ticaret Borsası arasında 'Eğitimde İş Birliği' protokolü imzalandı.

Meslek Yüksek Okulu (MYO) Çevre Sağlığı Programı öğrencilerinin, dönem içerisinde yapacakları pratik uygulamalar için Nevşehir Ticaret Borsasının laboratuvarlarının kullanılması, öğrencilerin mezun olmadan önce ya da mezun olduktan hemen sonra staj eğitimi almaları, Nevşehir Ticaret Borsasının bilgi, deneyim ve birikiminden faydalanması için eğitimde iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imza törenine; Kapadokya Üniversite Meslek Yüksekokulu Müdürü Füsun Hepdinç, Eğitim Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Ayfer Coşkun ve Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş katıldı. Taraflar işbirliğinin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.