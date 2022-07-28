KÜN Tercih Robotuna kaydolan öğrenci iPad kazandı

Kapadokya Üniversitesi'nin üniversite adaylarına rehberlik hizmeti veren tercih robotu sistemine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Öğrencilerin yanı sıra veliler ve rehberlik hizmeti veren eğitimciler tarafından da ilgiyle kullanılan sistem, bölümlerin 2022 yılı için en güncel başarı sıralamaları, taban puanlarını, bursları ve meslekler hakkında detaylı bilgileri gibi konuları içeriyor.

Üniversite, tercih robotu sistemine kaydolan, 2022 YKS sınavına girmiş öğrencilere yönelik ödüllü bir çekiliş de düzenledi. Katılımın ücretsiz olduğu çekilişte, tercih robotuna kaydolan bin 846 kişi arasından Nevşehir 6. Noterliği eşliğinde yapılan kura çekimi sonucunda Zeynep Gizemsu Kutluay, iPad kazandı.

Kutluay, ödülünü üniversitenin Mustafapaşa Yerleşkesi'nde Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erhan Cepe'den aldı. Kapadokya Üniversitesine, tercih döneminde öğrencilere kolaylık sağlayan sistemi kurduğu için teşekkür eden Kutluay, iPad ödülünü kazanmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.