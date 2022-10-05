KÜN'de “2. Kapadokya Uluslararası Çocuk Kitapları” festivali gerçekleşecek

Kapadokya Uluslararası Çocuk Kitapları” festivali düzenlenecek.

2019 yılında birincisi düzenlenen Kapadokya Uluslararası Çocuk Kitapları Festivali'nin ikincisi 6-8 Ekim tarihleri arasında Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi'nde yapılacak.

Kapadokya bölgesindeki binlerce çocuğu kitapların dünyasıyla buluşturmayı amaçlayan, aynı zamanda çocuk kitapları konusunda çalışma yapan pek çok yazar, düşünür ve akademisyeni de bir araya getirecek olan 2. Kapadokya Uluslararası Çocuk Kitapları Festivali, 6-8 Ekim tarihleri arasında Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi'nde yapılacak. Kapadokya Üniversitesi, Alman Kültür Merkezi (Goethe Institut) ve Fransız Kültür Merkezi (Institut Français) iş birliğiyle düzenlenecek festivalde birbirinden farklı eğitici ve öğretici atölye sınıflarına yer verilecek. Çocuk haklarını önceleyen, insancıl ve barışçıl temalara önem veren “hak temelli” bir yaklaşımla gerçekleştirilecek Kapadokya 2. Uluslararası Çocuk Kitapları Festivali, uygulamalı etkinliklerle, okuma ve okuduğunu anlama alışkanlığı kazandırma, kitaplara erişilebilirlik, çocuklar için demokratik bilinç ve barış kültürünü geliştirmeyi ve desteklemeyi hedefleyecek.

2. Kapadokya Uluslararası Çocuk Kitapları Festivali, kitaba erişim konusunda kısıtlı olanaklara sahip çocukları kitaplarla buluşturmayı, çocukların yazarlarla, ressamlarla ve çizerlerle bir araya gelmesini ve sanat ve bilim etkinlikleri yoluyla çocukların kitaplarla eğlenceli yollarla buluşmasını sağlayacak. Çocuklar, drama, müzik, bilim ve sanat atölyelerine katılma fırsatı yakalayacak ve binlerce kitabın bulunduğu stantlarda dünya edebiyatının önemli eserlerini yakından tanıyacak. Festivalde açılacak askıda kitap standıyla çocukların kitap sevgisine katkıda bulunulacak.