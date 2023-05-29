KÜN'de 4 farklı çalıştayda çözüm önerileri sıralandı

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Aşçılık ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ev sahipliğinde, Nevşehir Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle 25-26 Mayıs tarihlerinde alanında uzman akademisyenler, şefler ve üreticilerin katıldığı ‘Türk Mutfağı Haftası: Yerel ve Sürdürülebilir Gastronominin Geliştirilmesi Panel ve Çalıştayı' yapıldı.

KÜN'de, Türk Mutfağı Haftası bünyesinde düzenlenen panel ve çalıştaylarda, yerel ve sürdürülebilir gastronomin geliştirilmesi için sorunlar tespit edilmeye çalışıldı ve çözüm önerileri ortaya konuldu. Etkinliğin ilk gününde düzenlenen panelde alanında uzman akademisyenler, uluslararası katılımcılar, yerel üreticiler, şefler ve gastronomi alanında faaliyet gösteren katılımcılar sunumlarını yaptılar. Ebru Koralı (TURYİD Genel Sekreteri) moderatörlüğündeki “Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi fikrinde‘İyi, Temiz ve Adil' Ürün Kullanımı Paneli”ne; Betül Bildik (METRO Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü), Prof. Dr. Cemal Taluğ (Tarım ve Gıda Etiği Derneği Başkanı), Denis Michael Kleinknecht (Şef, Gasthof Heinzinger Restoran, Almanya Slow Food Aşçı Dayanışması Üyesi), Elisa Demichelis (Global North Director, Slow Food International), Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel (UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi), Pınar Taşdemir (Şef/Araka Restoran), Yasmina Lokmanoğlu (Slow Food Tarsus Lideri, Slow Food Tarsus Yeryüzü Pazarı, Slow Food Aşçı Dayanışması, Yemek Kültürü Araştırmacısı), İlhan Koçulu (Koçulu Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği kurucusu ve başkanı) ve Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli sunumlarıyla katıldı.

Etkinliğin ikinci günü 4 çalıştay grubunun çalışmaları ile devam etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Öztürk moderatörlüğünde yapılan çalıştaylarda 4 farklı başlık ele alındı:

Yerel ve Mevsiminde Ürün Kullanımının Biyoçeşitliliğin, Ekosistemin ve İnsan Sağlığının Korunmasına Katkıları

Yerel Ürünlerin Tespiti, Tescili ve Bu Ürünlere Görünürlük Kazandırılması

Yerel ve Mevsiminde Tüketme Tercihinin Topluma ve Çevreye Faydalarına İlişkin Farkındalık Geliştirme ve Eğitim

Gastronomi Turizminde Sürdürülebilirlik Gereklerinin Restoran ve Oteller Açısından Değerlendirilmesi

Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Öztürk moderatörlüğünde düzenlenen çalışma grupları sunumlarında çözüm önerileri ele alındı. Öztürk, etkinliğe destek veren Nevşehir Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Slow Food ile panelist, moderatör ve katılımcı olarak görev üstlenip diğer şehirlerden buraya teşrif ederek panel ve çalıştayımıza zenginlik katan, emek veren değerli katılımcılara düzenleme kurulumuz ve Üniversitemiz adına teşekkürlerini iletti.