KÜN'de akademisyenlere eğitim verildi

Kapadokya Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) bünyesinde ‘Akademisyenler için Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi' KÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Öztürk'ün koordinatörlüğünde, Yozgat Bozok Üniversitesinden (YOBÜ) Prof. Dr. Mustafa Böyükata'nın eğitim yöneticiliğinde yapıldı.

Kapadokya Üniversitesi Oktay Sinanoğlu Binası Cemil Meriç Salonu'nda 29 - 30 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Mustafa Böyükata, YOBÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Hamdi Temel, Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan yüz yüze, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Prof. Dr. İsmail Öçsoy da uzaktan çevrim içi eğitmenlik yaptı. İki gün süren programda proje fikri oluşumu ve proje teklifinin hazırlanmasına yönelik stratejiler, proje metni yazımı, proje uygulama ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin konular ele alındı. Proje ekibinin oluşturulması ve proje yürütme ile ilgili temel bilgiler verilerek katılımcıların becerilerinin geliştirilmesine katkı verecek uygulamalar gerçekleştirildi. Proje döngüsü yönetimine ağırlık verilen eğitimlerde, proje destek programları hakkında detaylı bilgi verildi. Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan ulusal ve uluslararası düzeyde destek programları hakkında deneyim ve düşüncelerini paylaşan eğitmenler, proje başvuru ve değerlendirme aşamalarında göz önünde bulundurulacak temel konular ve önemli noktalar üzerinde durdu.

Etkinliğe ilişkin konuşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, akademik camianın etkili ve nitelikli çalışmalar ortaya koyması, birlikte iş yapması, topluma hem doğrudan hem de dolaylı olarak fayda üretmesi için proje tabanlı çalışmalara daha fazla yönelmesi gerektiğini söyledi.

Böyükata, “Proje tabanlı akademik çalışmaların genel geçer bir yaşama biçimi haline gelmesi lazım. Bu yönde yaptığımız gönüllü eğitim çalışmalarından bir tanesini de Kapadokya Üniversitesinde yapmaktan çok memnun oldum. Dinamik bir kadroyla bir araya geldik, hafta sonlarını içtenlikle bu işe ayırmaları ve sorularına cevap verdiğimizde iyi hissedişlerini görmek bizlere de huzur verdi. Davetleri ve harika organizasyonları sebebiyle KÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Öztürk Hocamıza ve şahsında bütün emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Proje sayılarının artırılması ve proje yapan araştırmacılara destek sağlanabilmesi için düzenlenen eğitimin beklenen etkiyi doğurduğuna inandığını ifade eden KÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Öztürk, eğitime katkı yaptıkları ve emekleri için eğitmenlere teşekkür etti.