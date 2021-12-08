KÜN'de gündem sağlık

Kapadokya Üniversitesi, Motif Vakfı iş birliğiyle 'Halk Kültüründe Sağlık Uluslararası Sempozyumu' düzenleyecek.

9-11 Aralık 2021 tarihlerinde Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi Oktay Sinanoğlu Binası'nda yapılacak sempozyumda, Covid-19 küresel salgınıyla bir kez daha önemini ispatlayan 'Sağlık' konusunun halk kültüründeki tüm yansımalarını tespit etmek ve bu konuda geleceğe bilgi aktarımı yapılması amaçlanıyor.

İki gün boyunca koşut oturumlar halinde sınırlı sayıda sözlü sunum yapılması planlanan sempozyumda; tıp ve sağlık metinleri, geleneksel sağlık kurumları, halk felsefesinde sağlık, halk hekimliği, ocak geleneği ve ocaklılar, önleyici (proflaktik) halk hekimliği uygulamaları, sağaltıcı halk hekimliği uygulamaları, telkin tedavileri (Irvasa), mekanik tedaviler (Parpılama), Bitkisel, hayvansal, madensel ilaçlar, Şifalı sular, Şifalı otlar, Geleneksel inanç ve uygulamalarda sağlık, ad verme geleneğinde sağlık, halk ekonomisinde sağlık, halk hukukunda sağlık, halk meteorolojisinde sağlık, geçiş dönemi ritüellerinde sağlık, tasavvuf düşüncesinde sağlık, anonim halk edebiyatında sağlık, aşık edebiyatında sağlık, tekke edebiyatında sağlık, klasik edebiyatta sağlık, halk müziğinde sağlık, Halk anlatılarında sağlık, Halk tiyatrosunda sağlık, halk oyunlarında sağlık, geleneksel eğlence kültüründe sağlık, el sanatları ve zanaatlarında sağlık, Türkçe söz varlığında sağlık, konuları ele alınacak.

Toplumsal cinsiyet algısında sağlık vb. gibi halka ait her alandaki 'Sağlık' bilinci ve ürünlerinim konu edildği sempozyuma Yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim adamı ve uzmanı katılacak.