KÜN'den makale çağrısı

Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından 2019 yılında bölge çalışmalarını ve araştırmalarını desteklemek üzere kurulan Cappadocia Journal of Area Studies dergisi için makale çağrısı yayımlandı. Dergi, sosyal ve beşerî bilimler ile ilgili bölge araştırmalarına, saha çalışmalarına ve belli bir bölgeye ilişkin güncel ve tarihi değerlendirmelere yer verir. CJAS, hakem değerlendirmesinden geçen orijinal araştırma makalelerini, kitap eleştirilerini ve akademik olmayan kısa görüş makalelerini yayımlar ve tüm dünyadan akademisyenlere yöneliktir. CJAS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, ERIH Plus, OpenAIRE, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Scientific Indexing Services, Directory of Research Journals Indexing, Google Scholar tarafından endekslenmektedir. Dergi, Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu (no. 6279) uyarınca, Milli Kütüphane Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı, İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi tarafından arşivlenmektedir. CJAS bir Crossref üyesidir. Yayımlanan makalelere Crossref tarafından DOI numarası atanmaktadır. CJAS yayımladığı tüm materyali Kapadokya Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi'nde (KÜNASİS) arşivler ve Handle sistemi aracılığıyla makalelere kalıcı URL'ler verir. CJAS uluslararası ISSN organizasyonu ve ROAD veri tabanlarında yer almaktadır. Dergimizin açık erişim telif hakkı politikaları Sherpa/Romeo veri tabanında listelenmektedir.

CJAS, tam açık erişimli materyal yayımlamaktadır. Tüm makale ve yazılar, CJAS'ta yayımlanmalarının ardından çevrimiçi olarak erişime açıktır. Makalelerin gönderiminde veya yayımlanması sürecinde makale işleme ücreti talep edilmemektedir. 2022 Aralık sayısı için makale son gönderim tarihi 15 Kasım 2022'dir. Görüş yazısı ve kitap incelemesi için son tarih 10 Aralık 2022 olarak belirlenmiştir. Hazırlanan makaleler kpdk.link/cjas adresinden gönderilecektir.