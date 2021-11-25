KÜN'ün “Mutfağın Genç Uzmanları Yetişiyor” projesi başlıyor

Kapadokya Üniversitesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen “Mutfağın Genç Uzmanları Yetişiyor” isimli projesi, Ahiler Kalkınma Ajansında, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in de katılımı ile Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar tarafından imzalandı.

18 ay sürecek proje ile 18-29 yaş arası gençlerin, Kapadokya Üniversitesi tarafından aşçılık mesleği konusunda eğitime alınarak bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve bu yolla istihdam edilebilmelerinin artırılması amaçlanıyor. Kapadokya Üniversitesi Uçhisar Sanat Yerleşkesi'nde bulunan uygulama mutfaklarında yapılacak proje bünyesinde, 40 gence eğitim verilecek. Projenin, Kapadokya bölgesindeki nitelikli iş gücünü arttırarak bölgedeki gastronomi turizminin gelişmesine ve dolayısıyla ekonomik ve sosyal kazanımların artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Projeyi değerlendiren Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Demir Özer, “Mutfağın Genç Uzmanları Yetişiyor” adlı projemizde gastronomi alanına meraklı dezavantajlı gençlerimize Kapadokya Mutfağını öğreterek hem gençlere iş imkanı hem de bölgede ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü ihtiyacına katkı sağlamayı hedefledik.

Bu proje, üniversitemiz Proje Yönetim Ofisi ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü önderliğinde Ahiler Kalkınma Ajansı, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği ve Uçhisar Belediyesi desteğiyle hayata geçiriliyor. Bu türde bir projenin ilk kez yapılacak olması, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından değer verilerek bakanlığa sunulması ve bakanlık tarafından desteklenecek bir proje olarak seçilmiş olmasından dolayı son derece mutluyuz. Proje ile bölgenin gastronomi alanında hızlı bir gelişme göstermesini öngörüyoruz.” diye konuştu.